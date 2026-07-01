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"Studio Aperto Mag - NEXT", guarda la puntata sul turismo sostenibile

Il decimo appuntamento è andato in onda martedì 30 giugno

01 Lug 2026 - 16:58
30:00 
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Guarda la decima puntata di "Studio Aperto Mag - NEXT - Generazione Europa". Al centro del nuovo episodio il turismo sostenibile.