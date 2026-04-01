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"Studio Aperto Mag - NEXT", guarda la puntata sul futuro dell'automotive

Il settimo appuntamento è andato in onda martedì 31 marzo

01 Apr 2026 - 16:39
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Guarda la settima puntata di "Studio Aperto Mag - NEXT - Generazione Europa". Al centro del nuovo episodio il futuro dell'automotive.