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"Studio Aperto Mag - NEXT", guarda la puntata su transizione energetica e innovazione

Il nono appuntamento è andato in onda martedì 26 maggio

27 Mag 2026 - 16:55
20:28 
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Guarda la nona puntata di "Studio Aperto Mag - NEXT - Generazione Europa". Al centro del nuovo episodio transizione energetica e innovazione.