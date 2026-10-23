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"Studio Aperto Mag - NEXT", guarda la puntata da Bruxelles: un viaggio alla scoperta delle istituzioni Ue

L'undicesimo appuntamento è andato in onda mercoledì 21 ottobre

23 Ott 2026 - 11:10
20:30 
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Guarda l'undicesima puntata di "Studio Aperto Mag - NEXT - Generazione Europa" da Bruxelles: un viaggio alla scoperta delle istituzioni Ue.