"Speriamo che non rimpianga il delitto d'onore", le repliche a Vannacci
Il generale affronta i temi cardine della sua proposta politica:"la remigrazione, l'europa da cambiare, la sicurezza, tra le grandi questionidi Enrico Laurelli
Il femminicidio non esiste, non serve alcun reato specifico, afferma roberto vannacci nella giornata conclusiva dell'assemblea costituente di futuro nazionale. Il generale affronta i temi cardine della sua proposta politica:
la remigrazione, l'europa da cambiare, la sicurezza, tra le grandi questioni.