Dopo le frasi sul femminicidio

"Speriamo che non rimpianga il delitto d'onore", le repliche a Vannacci

Il generale affronta i temi cardine della sua proposta politica:"la remigrazione, l'europa da cambiare, la sicurezza, tra le grandi questioni

di Enrico Laurelli
14 Giu 2026 - 19:33
01:35 
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Il femminicidio non esiste, non serve alcun reato specifico, afferma roberto vannacci nella giornata conclusiva dell'assemblea costituente di futuro nazionale. Il generale affronta i temi cardine della sua proposta politica: 
la remigrazione, l'europa da cambiare, la sicurezza, tra le grandi questioni. 

roberto vannacci