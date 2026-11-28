Vietato citare il Natale, sacrificato sull’altare del “politicamente corretto”, ormai una prassi comune in tutta Europa.
A Parigi fa discutere la scelta dell’espressione Joyeuses fêtes, buone feste, al posto di Joyeux Noël, Buon Natale, e intanto un sindacato degli insegnanti chiede che le vacanze vengano definite semplicemente "d'inverno". Stessa cosa in un paese della Bretagna: il Marché de Noël (Mercatino di Natale) è diventato Le Village enchanté (Il Villaggio incantato).
Proteste - soprattutto social - in Svizzera dove il tradizionale evento natalizio Bo Noel dal 2027 verrà ribattezzato Lausanne Magic Winter.
In Inghilterra il 14 novembre è partita una petizione per "preservare il nome tradizionale Christmas market" contro la scelta "Winter market".