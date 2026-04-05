"Pasqua in Rosso": motori, musica e solidarietà a San Benedetto del Tronto
L'evento trasforma il cuore della città marchigiana in un villaggio Ducati
Il weekend pasquale è all'insegna della velocità, della passione e della solidarietà grazie a "Pasqua in Rosso", l'evento che ha trasformato il cuore di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) in un villaggio Ducati. Sabato 4 e domenica 5 aprile, viale Secondo Moretti sta accogliendo appassionati di motori, turisti e famiglie, registrando un'affluenza record e confermando il successo della manifestazione per il secondo anno consecutivo.
Le strade della città vivono momenti di grande spettacolo grazie alle esibizioni della MotoGP guidata anche alla presenza della moto, campione del mondo guidata da Marc Marquez e delle SuperBike, insieme alla gamma Ducati 2026. I visitatori possono ammirare da vicino la perfezione tecnologica e stilistica delle moto italiane e provare l'emozione dei test-ride gratuiti, sotto la supervisione di istruttori qualificati, promuovendo al contempo la cultura della sicurezza stradale.
Anche il glamour ha il suo spazio: le Miss Grand Prix stanno animando il villaggio, regalando un tocco internazionale all'evento e celebrando la crescente presenza femminile nel mondo del motociclismo. Un'occasione importante anche per promuovere la campagna per la Sicurezza Stradale, sensibilizzando soprattutto le giovani generazioni.
Non manca il lato solidale dell'iniziativa. In collaborazione con la Croce Rossa di San Benedetto, i bambini delle case famiglia e degli ospedali delle Marche partecipano a giochi a premi, ricevendo uova di cioccolato e giocattoli. Grandi momenti di gioia che rendono questo weekend ancora più speciale.
"Pasqua in Rosso" non è solo un successo di pubblico: è la celebrazione di una passione condivisa e della capacità di trasformare un weekend in un'esperienza indimenticabile. Un evento che unisce motori, intrattenimento, musica e impegno sociale, confermandosi come appuntamento imperdibile per la città e per tutti gli amanti della cultura motociclistica italiana.