"Pasqua in Rosso": motori, musica e solidarietà a San Benedetto del Tronto

Il weekend pasquale è all'insegna della velocità, della passione e della solidarietà grazie a "Pasqua in Rosso", l'evento che ha trasformato il cuore di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) in un villaggio Ducati. Sabato 4 e domenica 5 aprile, viale Secondo Moretti sta accogliendo appassionati di motori, turisti e famiglie, registrando un'affluenza record e confermando il successo della manifestazione per il secondo anno consecutivo.