"Una grande Nazione si misura dalla serietà dei suoi studi e dalla severità con cui seleziona e prepara coloro che dovranno guidarla, e il maestro vero non impone una dottrina già fatta, ma accende negli spiriti la scintilla che li rende capaci di camminare da soli. Queste parole sono del filosofo Giovanni Gentile, uno dei più grandi Ministri dell'Istruzione della storia italiana", ha detto Sasso che ha aggiunto "con buona pace degli assassini vigliacchi partigiani comunisti di ieri e dei detrattori di oggi". La vicepresidente di turno Anna Ascani ha ripreso il vannacciano: "No, collega Sasso ne abbiamo già parlato: in quest'Aula vigliacchi partigiani non si dice, non è accettato". Le parole del deputato hanno suscitato anche le proteste delle opposizioni.