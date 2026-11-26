"Partigiani vigliacchi assassini", bagarre alla Camera sulle parole del deputato di Futuro Nazionale
La vicepresidente Ascani riprende Rossano Sasso:""Non si può dire in quest'Aula", protestano le opposizioni
Bagarre in aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto finale sul decreto scuola su cui nella giornata di mercoledì 25 novembre il governo ha incassato la fiducia. A scatenarla le parole del deputato di Futuro Nazionale con Vannacci, Rossano Sasso, che ha citato Giovanni Gentile, nominato da Mussolini ministro della Pubblica istruzione durante il regime fascista.
"Una grande Nazione si misura dalla serietà dei suoi studi e dalla severità con cui seleziona e prepara coloro che dovranno guidarla, e il maestro vero non impone una dottrina già fatta, ma accende negli spiriti la scintilla che li rende capaci di camminare da soli. Queste parole sono del filosofo Giovanni Gentile, uno dei più grandi Ministri dell'Istruzione della storia italiana", ha detto Sasso che ha aggiunto "con buona pace degli assassini vigliacchi partigiani comunisti di ieri e dei detrattori di oggi". La vicepresidente di turno Anna Ascani ha ripreso il vannacciano: "No, collega Sasso ne abbiamo già parlato: in quest'Aula vigliacchi partigiani non si dice, non è accettato". Le parole del deputato hanno suscitato anche le proteste delle opposizioni.