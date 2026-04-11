"Palatofino in Portofino", torna la rassegna che celebra le eccellenze del Made in Italy
Formaggi, salumi, olio, riso, pasta: la tradizione culinaria italiana in uno dei luoghi più suggestivi del Paesedi Alberto Pastanella
Un’esplosione di sapori in riva al mare. Formaggi, salumi, olio, riso, pasta: le eccellenze della tradizione italiana in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia, per la rassegna "Palatofino in Portofino". Una manifestazione che mette al centro i valori della tradizione alimentare nostrana, puntando alla qualità e alla artigianalità. I salumi dell’Emilia-Romagna si sposano con i sapori della focaccia ligure, alla quale si può aggiungere anche il gelato per ottenere un risultato sorprendente.