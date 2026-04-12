"PalatoFino in Portofino", anche alcuni chef stellati alla rassegna culinaria

La passione per la loro arte: è questo che traspare dai racconti degli chef stellati sul palco di PalatoFino in Portofino, la rassegna che anche quest’anno ha messo in risalto i valori della cucina italiana, puntando sulla qualità e sull’artigianalità. Una due giorni dedicata alle eccellenze enogastronomiche del nostro Paese. I segreti dei maestri non vengono svelati, ma il pubblico vede magie come il gelato realizzato con l’azoto liquido, l’apertura di forme di formaggio tipico. E può assaggiare il prosciutto realizzato secondo i metodi tradizionali, i cocktails più innovativi, il riso più pregiato.