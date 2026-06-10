L'INTERVISTA

Orietta Berti e la sfida dell'IA: "Non bisogna averne paura"

L'artista celebra 60 anni di carriera e sorprende ancora con un singolo hi-tech: "La uso da due anni e mi aiuta in studio"

10 Giu 2026 - 13:51
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