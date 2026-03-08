Norvegia, esplosione vicino all'ambasciata Usa di Oslo
La polizia ha avviato le indagini e ha dispiegato numerose pattuglie nell'area
Paura a Oslo, in Norvegia. NNella notte un'esplosione all'ingresso dell'ambasciata degli Stati Uniti ha ferito lievemente alcune persone. Le autorità non hanno ancora diffuso dettagli sul tipo di esplosivo né sulla dinamica. Polizia, unità cinofile, droni ed elicotteri stanno cercando uno o più responsabili, mentre gli investigatori invitano eventuali testimoni a fornire informazioni utili.