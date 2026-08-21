Edito da Mondadori

"Le belle promesse" di Pierre Lemaitre

Un romanzo pieno di colpi di scena, ambientato negli anni della Guerra fredda e del boom economico

di Carlo Gallucci
21 Ago 2026 - 13:06
01:17 
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