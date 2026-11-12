"La Ruota della Fortuna", Nicla Ozenda torna in studio dopo l'operazione
La cantante dei Fortuna Six, lontana dal programma per un problema alle corde vocali, saluta il pubblico nella puntata dell'11 novembre
Una sorpresa tra il pubblico de "La Ruota della Fortuna": Nicla Ozenda torna nello studio del programma di Canale 5, dopo aver annunciato a ottobre una pausa per affrontare un’operazione alle corde vocali. Nella puntata di mercoledì 11 novembre, la cantante dei Fortuna Six fa visita ai colleghi e ritrova l’affetto di Gerry Scotti e Samira Lui. Un saluto dagli spalti, in attesa di poter riprendere il proprio posto nella band.