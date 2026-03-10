"La Ruota della Fortuna", la campionessa Martina vince 100mila euro

Nuova vittoria a "La Ruota della Fortuna", con Martina che si conferma campionessa per la seconda sera e pesca la busta che vale ben 100mila euro. Durante la puntata in onda lunedì 9 marzo su Canale 5, la concorrente torinese ha dimostrato grande lucidità di fronte al tabellone finale, riuscendo a dare correttamente due soluzioni su tre. Una volta ottenuta la possibilità di poter scegliere tra due buste, Martina ha inizialmente rifiutato la prima, contenente 100 euro, per tentare la sorte con la seconda opzione.