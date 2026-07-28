"La ruota della fortuna", la campionessa Alessia vince 100mila euro al gioco finale
La fisioterapista di Adelfia (Bari) ha risolto correttamente due tabelloni su tre, arrivando poi a conquistare il secondo montepremi più alto del quiz
Serata di grandi emozioni a "La ruota della fortuna", con la concorrente Alessia che si afferma campionessa e conquista la busta da centomila euro al gioco finale. Durante la puntata in onda lunedì 27 luglio su Canale 5, la giovane fisioterapista di Adelfia - in provincia di Bari - si è affermata nella prima fase del quiz ereditando lo scettro di campionessa da Valentina, per poi misurarsi nei tre tabelloni che compongono "La Ruota delle Meraviglie".