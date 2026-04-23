"La ruota della fortuna", il ritorno del signor Giancarlo 31 anni dopo "Le amazzoni"
Il concorrente è stato ospite del programma di Gerry Scotti
A "La ruota della fortuna" Gerry Scotti accoglie in studio il signor Giancarlo, volto storico del quiz grazie a un'ironica risposta di fronte a un tabellone sulle Amazzoni. "Trentuno anni dopo torna a trovarci un mitico concorrente di Mike Bongiorno, diventato famoso per una sua risposta simpatica che poi è divenuta storica", ha commentato il conduttore durante la puntata in onda mercoledì 22 aprile su Canale 5.