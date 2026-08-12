Edito da Mondadori

"La mia vita dopo Juno Sparks", di Manlio Castagna

Come raccontare il dolore di due ragazzi e la loro difficoltà nell'affrontarlo? Se lo chiede lo scrittore e regista Manlio Castagna nel suo ultimo romanzo

12 Ago 2026 - 12:45
01:17 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Una storia rivolta soprattutto ai più giovani. Un libro che vuole essere anche un monito, perché nessuno cresce (e può crescere) da solo.

libri in tv