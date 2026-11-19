Hanno fatto il giro del mondo le immagini del presidente cinese Xi Jinping che abbraccia l'omologo americano Donald Trump a Shenzhen, in Cina, prima del trilaterale con il leader russo Vladimir Putin. Un gesto che ha un immenso significato simbolico, come spiega a Tgcom24 Giuliano Noci, prorettore del Polo Territoriale Cinese del Politecnico di Milano. "I cinesi non amano abbracciare persone. È un gesto assolutamente fuori da qualsiasi logica cinese. Sarà la terza volta che Xi abbraccia qualcuno: avrà abbracciato sua madre, sua moglie e ora Trump. Rappresenta il fatto che la Cina accoglie come amica gli Stati Uniti, e nel farlo di fatto si erge alla pari degli Usa. Che peraltro è il vero obiettivo della Cina, raggiunto definitivamente con questo trilaterale". Ma, avvisa Noci, "ciò è anche una manifestazione di debolezza. L'economia cinese è in una situazione di fragilità. L'abbraccio significa 'Voglio che le cose vadano bene, perché ho bisogno di avere un rapporto con te. Altrimenti farò fatica'".