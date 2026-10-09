"Italia e Spagna, due paesi fratelli"

Nella splendida cornice del Palazzo Montorio al Gianicolo a Roma, si è tenuto il ricevimento con il quale l'ambasciata di Spagna in Italia ha voluto celebrare, con qualche giorno di anticipo, la festa nazionale del Paese iberico. L'ambasciatore in Italia di Madrid, Miguel Fernandez Palacios, ha ospitato numerosi rappresentanti del mondo della politica, della società e dell'informazione. Tra i presenti Elly Schlein, Maurizio Gasparri, i ministri Piantedosi, Zangrillo, Abodi e Nordio. Quest'ultimo ha ricordato "l'amicizia indistruttibile tra Italia e Spagna al di là dei momenti di dissenso che possono esserci". Un concetto perfettamente in linea con quanto espresso dall'ambasciatore di Madrid: "Dico sempre che ci sono tre livelli di relazioni, - ha spiegato - la relazione people to people, le relazioni economiche e quelle politiche. Vanno tutte bene, siamo fratelli, il Re e il presidente Mattarella lo dicono sempre, c'è un rapporto di fratellanza e con i fratelli a volte ci arrabbiamo, ma tutti sappiamo che siamo fratelli, e io sono sicuro che tra qualche settimana questo sarà storia", ha detto alludendo alla sospensione dell'accordo Schengen introdotta dal Governo.



''In 50 anni di relazioni bilaterali, i nostri Paesi hanno imparato a scoprirsi e a conoscersi, perché solo si può amare ciò che si conosce - ha poi affermato l'Ambasciatore durante il suo discorso - Cinquant'anni in cui i nostri Paesi hanno imparato a guardarsi in modo diverso, a scoprire e costruire molto più di quanto immaginassero e a dialogare a volte con passione, ma sempre con reciproca ammirazione, come mai prima nella storia avevano fatto''. ''Nel 2026 - ha continuato - , gli italiani continueranno a registrare grandi successi in Spagna e gli spagnoli in Italia. Stiamo iniziando alcuni progetti comuni di estrema importanza. A fine anno raggiungeremo un nuovo massimo storico di turisti spagnoli in Italia e di italiani in

Spagna''.

