Iran, veterano dei Marines protesta contro la guerra: la sicurezza gli rompe un braccio

Momenti di tensione in Campidoglio, quando un veterano dei Marines ha interrotto un'udienza per protestare contro l'intervento americano in Iran. Nel corso di un'udienza della Sottocommissione per le Forze Armate del Senato americano, Brian McGinnis, ha iniziato a urlare: "L'America non vuole mandare i suoi figli e le sue figlie in guerra per Israele". Nelle immagini si vedono gli agenti intervenuti nel tentativo di portarlo fuori dall'aula, ma l'uomo si è quindi aggrappato a una porta e la mano è rimasta incastrata. L'uomo, successivamente, ha affermato di essersi fratturato un braccio, mentre gli agenti lo hanno accusato di averli "aggrediti violentemente". La vicenda ha sollevato un aspro dibattito sui social media, con molti utenti indignati per il trattamento riservato a un ex sergente dei Marines, che in quel momento indossava pure l'uniforme.