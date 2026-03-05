Iran, il ministro Crosetto: "L'Italia non è in guerra"

"Vorrei dirlo con chiarezza l'Italia non è in guerra e come altra nazione al mondo non è stata coinvolta in questa guerra. L'Italia sta cercando di gestire, mitigare, in stretto accordo con le nazioni amiche le conseguenze di questo conflitto, perché questo conflitto è preoccupante, dirompente, ci dicono americani e israeliani che durerà settimane". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nelle comunicazioni alla Camera sulla guerra in Iran.