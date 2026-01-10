Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video

"Intelligenze artificiali - In mezzo a noi", puntata 9: guerra cognitiva e difesa delle narrazioni

Ospite Lorenza Pigozzi, Evp Direttore Comunicazione Strategica Fincantieri

10 Gen 2026 - 17:40
11:14 