Edito da Einaudi

"Il tempo dei chissà", di Elena Loewenthal

Il romanzo intreccia personaggi realmente esistiti nel periodo tra anni Trenta e fine Seconda Guerra Mondiale,"rimaneggiando i fatti "con cuore e testa"

21 Set 2026 - 12:56
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