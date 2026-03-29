PUBBLICATO DA DE AGOSTINI

"Il ritorno dello tsunami" di Alberto Pellai e Barbara Tamborini

Strumenti pratici per chi si muove"ogni giorno sul filo sottile delle relazioni familiari

di Paola Cambiaghi
29 Mar 2026 - 19:20
01:24 
videovideo

Un ponte tra generazioni apparentemente lontanissime, ma in realtà più vicine di quanto si creda. "Il ritorno dello tsunami" è il nuovo libro di Alberto Pellai e Barbara Tamborini, pubblicato da De Agostini. Tra le pagine di questo volume, strumenti pratici per chi si muove ogni giorno sul filo sottile delle relazioni familiari.

libri in tv