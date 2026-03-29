"Il ritorno dello tsunami" di Alberto Pellai e Barbara Tamborini
Strumenti pratici per chi si muove"ogni giorno sul filo sottile delle relazioni familiaridi Paola Cambiaghi
Un ponte tra generazioni apparentemente lontanissime, ma in realtà più vicine di quanto si creda. "Il ritorno dello tsunami" è il nuovo libro di Alberto Pellai e Barbara Tamborini, pubblicato da De Agostini. Tra le pagine di questo volume, strumenti pratici per chi si muove ogni giorno sul filo sottile delle relazioni familiari.