"I fratelli Pupiavati", il lapsus della Borgonzoni impazza nel Web

Continua a fare il giro del web l'intervento della sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, a Palazzo Madama, durante la discussione sul disegno di legge che prevedeva disposizioni in materia di cinema. Rivolgendosi verso le tribune dell'Aula, Borgonzoni ha ringraziato "vivamente Pupi Avati, i due fratelli 'Pupiavati' qui presenti, per il grande amore e la loro passione che mettono nel loro lavoro". In effetti presenti al Senato c'erano anche i due fratelli registi, Pupi e Antonio Avati, il secondo dei quali evidentemente dimenticato da Borgonzoni, che ha unito nome e cognome del primo regista come se fosse un cognome "Pupiavati".