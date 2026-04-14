"I Cesaroni - Il ritorno", il ricordo di Antonello Fassari

Nella prima puntata de "I Cesaroni - Il ritorno" non poteva mancare un ricordo ad Antonello Fassari, l'attore scomparso un anno fa e che per anni ha vestito i panni di Cesare Cesaroni, fratello di Giulio, interpretato da Claudio Amendola. Nel corso del primo episodio della nuova stagione della serie Amendola, che firma anche la regia della fiction, ha voluto inserire a chiusura di puntata un toccante omaggio per ricordare Fassari.