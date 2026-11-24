Fuori, freddo e buio presto. Sulla scrivania, l'agenda che comincia a riempirsi: cene aziendali, aperitivi, Christmas party... Chiudi gli occhi e pensi di uscire: che fatica, questa sera si sta in casa. È di moda la "house night". Con gli amici, un bicchiere di vino, il divano "sfatto" ad hoc la festa è... in salotto. Ma guai a rinunciare allo stile: una volta si chiamava "tenuta da casa", ora il comfort è glamour. Il corridoio diventa una passerella e allora via la vecchia tuta "coi pallini" spazio ai completi coordinati, ai pantaloni morbidi abbinati a maglioni più over che mai. Il pigiama - se di seta e magari con le piume - esce dalla camera da letto e diventa un outfit ricercato da indossare per ricevere gli ospiti. Grande protagonista la vestaglia: in seta, velluto o taglio kimono per le più freddolose. Ok alla ciabatta col pelo, anche se le professioniste, si sa, stanno a piedi nudi. Ben venga allora il pavimento riscaldato e pazienza se il raffreddore viene lo stesso: la scusa perfetta per stare in casa... anche domani sera.