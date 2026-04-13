"Hai visto quanto è alto?" Sinner fa festa a Montecarlo con un tuffo in piscina

Jannik Sinner ha festeggiato la vittoria nel torneo di Montecarlo con un tuffo dal trampolino della piscina olimpica del Principato. Salito sulla piattaforma con il suo allenatore, Simone Vagnozzi, il n. 1 al mondo si è sporto in avanti per poi tornare indietro: "Ma quanto è alto?". A guardarlo a bordo piscina Carlos Alcaraz, battuto in due set nella finale del Masters 1000.