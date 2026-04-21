"Hai ancora paura" di Maria Beatrice Alonzi
Un'indagine che ci porta a riflettere sui momenti cruciali della nostra vita
Un racconto per chi, almeno una volta, ha avuto la sensazione di restare bloccato sempre negli stessi errori, in un eterno gioco di pensieri negativi. "Hai ancora paura", pubblicato da Sperling & Kupfer, è il nuovo libro di Maria Beatrice Alonzi. Un'indagine che ci porta a riflettere sui momenti cruciali della nostra vita per ricordare, con una nuova consapevolezza, quello che è stato.