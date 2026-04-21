pubblicato da Sperling & Kupfer

"Hai ancora paura" di Maria Beatrice Alonzi

Un'indagine che ci porta a riflettere sui momenti cruciali della nostra vita

21 Apr 2026 - 19:16
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Un racconto per chi, almeno una volta, ha avuto la sensazione di restare bloccato sempre negli stessi errori, in un eterno gioco di pensieri negativi. "Hai ancora paura", pubblicato da Sperling & Kupfer, è il nuovo libro di Maria Beatrice Alonzi. Un'indagine che ci porta a riflettere sui momenti cruciali della nostra vita per ricordare, con una nuova consapevolezza, quello che è stato.

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