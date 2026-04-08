"Grande Fratello Vip", Raimondo Todaro parla di Francesca Tocca: "È una super mamma"

La puntata del 7 aprile ha visto Raimondo Todaro in lacrime per la lontananza dalla figlia Jasmine.

Il ballerino ha anche parlato della sua separazione da Francesca Tocca e di quello che era il suo sogno. "Vengo da una famiglia per fortuna perfetta, mamma e papà dopo 44 anni sono un'unica persona e quindi il sogno della mia vita era che mia figlia potesse avere lo stesso tipo di vita mia perché è stata perfetta", ha spiegato Todaro.

"So che è super amata, ha una super mamma che fa per due - ha aggiunto il ballerino - quindi ci tengo a ringraziarla perché fa un grande lavoro, quando vedo mia figlia mi sembra serena e questo mi fa stare un po' meglio".