"Grande Fratello Vip", Megan Ria e l'indiscrezione sul rapporto con Elodie e Franceska Nuredini

Al "Grande Fratello Vip" arriva il ciclone Megan Ria. La ballerina, durante la prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, è stata subito protagonista: prima con un ingresso-show, poi per le voci sul suo rapporto con Elodie e Franceska Nuredini. Secondo quanto riportato da Selvaggia Lucarelli, infatti, la cantante avrebbe smesso di seguire sui social Megan da un momento all'altro, nonostante la ballerina abbia fatto parte del corpo di ballo della cantante durante il suo tour.