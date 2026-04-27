"Grande Fratello Vip", l'ingresso di Valeria Marini non fa felici tutti: l'accoglienza glaciale di Antonella Elia

Il ciclone Valeria Marini si è abbattuto sulla Casa del "Grande Fratello Vip". La showgirl ha fatto il suo ingresso nella Casa in una delle più classifiche visite domenicali: nella giornata di domenica 26 aprile, infatti, Marini si è presentata in casa con un vassoio di pasticcini per i vip alle prese con il pranzo. Dopo il Freeze, gli inquilini la accolgono con un applauso e corrono a salutarla con entusiasmo. A eccezione di Antonella Elia.