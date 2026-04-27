"Grande Fratello Vip", l'ingresso di Valeria Marini non fa felici tutti: l'accoglienza glaciale di Antonella Elia
La showgirl ha fatto il suo ingresso nella Casa nel pomeriggio di domenica 26 aprile, ma non tutti l'hanno presa bene…
Il ciclone Valeria Marini si è abbattuto sulla Casa del "Grande Fratello Vip". La showgirl ha fatto il suo ingresso nella Casa in una delle più classifiche visite domenicali: nella giornata di domenica 26 aprile, infatti, Marini si è presentata in casa con un vassoio di pasticcini per i vip alle prese con il pranzo. Dopo il Freeze, gli inquilini la accolgono con un applauso e corrono a salutarla con entusiasmo. A eccezione di Antonella Elia.