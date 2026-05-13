"Grande Fratello Vip", Ilary Blasi imita i passi della coreografia di Francesca Manzini

Le coreografie di Francesca Manzini hanno contagiato tutti. Anche Ilary Blasi: nel corso della puntata del "Grande Fratello Vip" di martedì 12 maggio, la conduttrice si è divertita a imitare i passi della concorrente, ormai diventata una vera e propria star dei social grazie ai suoi "tecnicismi" sulle note di Lady Gaga.

Durante la serata, Manzini è stata protagonista di un vero one-woman show: prima cantando e poi realizzando l'ennesima coreografia virale che ha tolto il sonno ai suoi inquilini nei giorni precedenti.