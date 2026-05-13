Il momento virale sui social

"Grande Fratello Vip", Ilary Blasi imita i passi della coreografia di Francesca Manzini

La conduttrice si è divertita a ripetere dallo studio i passi della concorrente che si è esibita sulle note di Lady Gaga

13 Mag 2026 - 11:19
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Le coreografie di Francesca Manzini hanno contagiato tutti. Anche Ilary Blasi: nel corso della puntata del "Grande Fratello Vip" di martedì 12 maggio, la conduttrice si è divertita a imitare i passi della concorrente, ormai diventata una vera e propria star dei social grazie ai suoi "tecnicismi" sulle note di Lady Gaga.
Durante la serata, Manzini è stata protagonista di un vero one-woman show: prima cantando e poi realizzando l'ennesima coreografia virale che ha tolto il sonno ai suoi inquilini nei giorni precedenti.