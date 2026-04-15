"Grande Fratello Vip", il blind date di Francesca Manzini è con il fratello di Raimondo Todaro

Nella nona puntata del "Grande Fratello Vip", Ilary Blasi organizza un vero e proprio blind date per Francesca Manzini. Nelle ultime settimane, Raimondo ha spesso scherzato con lei su quale potrebbe essere il suo uomo ideale. Da qui l'idea del "Grande Fratello Vip": trovare un uomo il più simile possibile a Raimondo da presentare a Francesca. L'appuntamento al buio è con il fratello di Raimondo Todaro, Salvo, a cui viene consegnato un questionario compilato da Francesca sull'uomo perfetto: così lui studia tutte le risposte nei minimi dettagli per interpretare al meglio il ruolo.