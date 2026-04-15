"Grande Fratello Vip", il blind date di Francesca Manzini è con il fratello di Raimondo Todaro
Ilary Blasi annuncia uno scherzo per l'imitatrice facendola incontrare "il suo uomo ideale"
Nella nona puntata del "Grande Fratello Vip", Ilary Blasi organizza un vero e proprio blind date per Francesca Manzini. Nelle ultime settimane, Raimondo ha spesso scherzato con lei su quale potrebbe essere il suo uomo ideale. Da qui l'idea del "Grande Fratello Vip": trovare un uomo il più simile possibile a Raimondo da presentare a Francesca. L'appuntamento al buio è con il fratello di Raimondo Todaro, Salvo, a cui viene consegnato un questionario compilato da Francesca sull'uomo perfetto: così lui studia tutte le risposte nei minimi dettagli per interpretare al meglio il ruolo.