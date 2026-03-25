"Grande Fratello Vip", Ibiza Altea sul figlio: "È la mia forza dopo la morte del mio compagno"

Nella terza puntata del "Grande Fratello Vip" Ibiza Altea viene chiamata da Ilary Blasi in Mystery per condividere la sua storia. La modella è tornata sul dolore che ha segnato la sua vita da giovane mamma di un bambino che ha conosciuto suo padre per pochissimo tempo. Quando il suo ex fidanzato, Davide Pilotto, ha perso la vita per un incidente stradale a Vicenza, Angel Gabriel era nato da soli sei mesi.