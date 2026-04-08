"Grande Fratello Vip", Francesca Manzini: "Se Raimondo Todaro non fosse fidanzato e io non fossi così…"

Nel corso della settima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda martedì 7 aprile su Canale 5, Francesca Manzini e Raimondo Todaro sono protagonisti di un momento particolarmente intenso che mette sotto i riflettori i loro sentimenti.

Ilary Blasi pone l'attenzione sulle dichiarazioni rilasciate dall'imitatrice, la quale non nasconde un'attrazione per il ballerino. "Se Raimondo non fosse stato fidanzato e tu fossi stata un pochino più leggera, ti saresti dichiarata?" domanda la conduttrice del reality, ottenendo come risposta un "certo" convinto.