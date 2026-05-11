"Grande Fratello Vip", Francesca Manzini ricorda in lacrime il suo passato

Al "Grande Fratello Vip" è tempo di riflessioni e ricordi per Francesca Manzini. Come ricostruito durante la quindicesima puntata del reality, l'imitatrice ha avuto recentemente modo di aprirsi e soffermarsi sui conflitti vissuti in famiglia. "La mia non è stata una famiglia, non ho mai visto armonia", aveva rivelato in Confessionale, soffermandosi sulla separazione dei genitori e sul rapporto piuttosto freddo con il padre. Una situazione che ha spinto la sorella maggiore ad allontanarsi in maniera molto netta.