Emozioni forti

"Grande Fratello Vip", Francesca Manzini ricorda in lacrime il suo passato

Dopo essersi soffermata sulla rottura dei suoi genitori, l'imitatrice riceve il video-messaggio della sorella

11 Mag 2026 - 12:00
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Al "Grande Fratello Vip" è tempo di riflessioni e ricordi per Francesca Manzini. Come ricostruito durante la quindicesima puntata del reality, l'imitatrice ha avuto recentemente modo di aprirsi e soffermarsi sui conflitti vissuti in famiglia. "La mia non è stata una famiglia, non ho mai visto armonia", aveva rivelato in Confessionale, soffermandosi sulla separazione dei genitori e sul rapporto piuttosto freddo con il padre. Una situazione che ha spinto la sorella maggiore ad allontanarsi in maniera molto netta.