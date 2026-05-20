IL SALUTO

"Grande Fratello Vip", finalmente arriva Joshua: il marito di Cesara Buonamici manda un messaggio a Ilary Blasi

Le parole per la conduttrice: "Grazie per questa notorietà improvvisa"

20 Mag 2026 - 14:56
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Dopo settimane di battute, allusioni e domande sempre più insistenti da parte di Ilary Blasi, al "Grande Fratello Vip" è finalmente arrivato il momento di conoscere (almeno in video) Joshua, il marito di Cesara Buonamici, diventato involontariamente uno dei personaggi più citati di questa edizione del reality. Con tono ironico e divertito, il marito di Buonamici ha ringraziato la conduttrice per l'attenzione ricevuta nelle ultime settimane: "Grazie per questo regalo di notorietà che mi hai fatto nel corso degli ultimi due mesi".