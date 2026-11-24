Dopo la doppia eliminazione di Varsi e Piera Meloni, la semifinale del "Grande Fratello Vip" riserva un altro momento decisivo con l'apertura di un secondo televoto flash destinato questa volta ad eleggere il quarto finalista di questa edizione. Ilary chiede a Roncaccia di mettersi spalle al led in quanto è risultato l'unico concorrente a non aver ricevuto voti dai suoi compagni in occasione delle ultime nomination. Grazie a questo "bonus", Roncaccia può scegliere chi sfidare tra Federica e Andreas per giocarsi l'accesso diretto in finale. "Scelgo Federica perché vedo Andreas molto più forte di me, con lei il duello sarebbe più alla pari", con queste parole Alessandro motiva la sua decisione.