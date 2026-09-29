"Grande Fratello Vip", Andreas Müller si emoziona per la sorpresa della madre

Ho inseguito un sogno che non era solo mio. L'angelo è stato lui". Al "Grande Fratello Vip", Andreas Müller ripercorre il rapporto con il fratello Daniel, la persona che più di tutte ha segnato la sua vita e il suo percorso nella danza. È stato proprio Daniel, appassionato di ballo, a convincerlo da ragazzo a provare una lezione. "Quando ho fatto quella lezione, ho lasciato il calcio e mi sono lanciato nella danza.

Il racconto si sposta dunque sul rapporto con la madre Rosa, che interviene per fare una toccante sorpresa ad Andreas.