"Grande Fratello Vip", Andreas Müller "scarica" Alex Belli: "Non sono un maschio alfa"

Da alleati a rivali: nella puntata del 2 novembre di "Grande Fratello Vip" si consuma lo strappo tra Andreas Müller e Alex Belli. Il ballerino non gradisce l'atteggiamento dell'attore, che negli ultimi giorni si è isolato dal resto della Casa creando un "Oblio", un'alcova ricavata in zona piscina.

"Se dovessi essere me stesso nei suoi confronti, mi ci scontrerei", aveva confidato Andreas in una clip. E interpellato in diretta da Ilary Blasi aggiunge: "Ci sono stati segnali che mi hanno fatto stranire", prosegue. Parole che incontrano l'immediata reazione di Alex.