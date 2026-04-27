"Grande Fratello Vip", Alessandra Mussolini si emoziona per la lettera della sorella Elisabetta
La concorrente rivive alcuni momenti particolarmente difficili del suo passato e riceve una piacevole sorpresa
Serata ricca di emozioni forti per Alessandra Mussolini al "Grande Fratello Vip". Dopo il confronto con Marco Berry che ha aperto la dodicesima puntata del reality, la concorrente è chiamata a ripercorrere dei momenti particolarmente difficili del suo passato, fino alle lacrime di fronte alla lettera firmata dalla sorella Elisabetta.