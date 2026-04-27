Emozioni forti

"Grande Fratello Vip", Alessandra Mussolini si emoziona per la lettera della sorella Elisabetta

La concorrente rivive alcuni momenti particolarmente difficili del suo passato e riceve una piacevole sorpresa

27 Apr 2026 - 10:51
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Serata ricca di emozioni forti per Alessandra Mussolini al "Grande Fratello Vip". Dopo il confronto con Marco Berry che ha aperto la dodicesima puntata del reality, la concorrente è chiamata a ripercorrere dei momenti particolarmente difficili del suo passato, fino alle lacrime di fronte alla lettera firmata dalla sorella Elisabetta.