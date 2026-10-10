"Giù le mani dal Krill", il gamberetto che tiene in vita l'Antartide

Due centimetri e mezzo. Tanto misura l’animaletto che tiene in vita l’Antartide. E' il krill, minuscolo crostaceo simile a un gamberetto: in quelle acque gelide è il pasto di balene, pinguini, foche e uccelli marini. Adesso però fa gola anche all’industria alimentare. Finisce negli integratori di omega-3, nel cibo per cani e gatti, nei mangimi per i salmoni d’allevamento. Troppo, secondo oltre trenta scienziati e ambientalisti che si sono dati un nome da fumetto, "Antarctic Avengers", e lanciano un boicottaggio globale: smettete di comprarli, “Non è una merce da estrarre su larga scala”.