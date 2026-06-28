Aperta un'inchiesta

Francia, precipita aereo da turismo: 11 morti

"L'incidente è avvenuto a Tomblaine, nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle"

di Alberto Pastanella
28 Giu 2026 - 19:00
01:22 
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Avrebbe dovuto essere una domenica all'insegna del divertimento, dell'emozione di un lancio col paracadute. E invece si è trasformata in tragedia. Siamo nella zona di Nancy, in Francia, dove un aereo da turismo con undici persone a bordo è precipitato in tarda mattinata, schiantandosi nella località di Tomblaine, alle porte della città. A bordo c'erano il pilota e dieci paracadutisti sportivi di un aeroclub locale - 5 dei quali al battesimo dell' aria, cioè al primo volo e solo osservatori, gli altri 5 pronti al lancio. 