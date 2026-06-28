Francia, precipita aereo da turismo: 11 morti

Avrebbe dovuto essere una domenica all'insegna del divertimento, dell'emozione di un lancio col paracadute. E invece si è trasformata in tragedia. Siamo nella zona di Nancy, in Francia, dove un aereo da turismo con undici persone a bordo è precipitato in tarda mattinata, schiantandosi nella località di Tomblaine, alle porte della città. A bordo c'erano il pilota e dieci paracadutisti sportivi di un aeroclub locale - 5 dei quali al battesimo dell' aria, cioè al primo volo e solo osservatori, gli altri 5 pronti al lancio.