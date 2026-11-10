"Fondazione Gariwo" e l'incontro sulla pace a Torino

Vivere le differenze senza cancellarle: pace in tutte le sue declinazioni. L'incontro aperto al pubblico a Torino di "Fondazione Gariwo".

10 Nov 2026 - 10:11
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