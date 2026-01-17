Logo Tgcom24
Via vai a Palmoli

Famiglia nel bosco, arrivano i camperisti da varie parti d'Italia in segno di solidarietà

All'appello dei genitori sui social hanno risposto centinaia di simpatizzanti della coppia angloaustraliana"

di Ilaria Liberatore
17 Gen 2026 - 18:52
01:28 
famiglia nel bosco
