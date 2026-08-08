EDITO DA EINAUDI

"Eppure noi due" di Giulia Marziali

Un romanzo d'amore, ma anche sull'archeologia e sulla depressione

di Carlo Gallucci
08 Ago 2026 - 12:14
01:16 
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Tutto comincia con il ritrovamento nella biblioteca di Harvard di una ecografia, un simbolo di vita fortissimo che convince uno dei protagonisti a non arrendersi e a tentare di decifrare un mistero mai sciolto.

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