"Doubt and debate", il pensiero critico si costruisce a scuola

Torna nei licei l'iniziativa "Doubt and debate" promossa dall'osservatorio "For independent thinking". Da lunedì 19 ottobre i ragazzi delle scuole superiori che hanno aderito potranno consultare le notizie delle grandi testate nazionali e internazionali e accedere a contenuti esclusivi, realizzati, ad esempio, dal New York Times o dal Wall Stret Journal. L'obiettivo è sviluppare un pensiero critico e indipendente, ma anche "rendere la nuova generazione partecipe dei fatti che succedono nel mondo e non spettatrice". Anno dopo anno il progetto si arricchisce di nuovi partner e si rafforza anche la presenza sui social. L'hashtag "Rompi la bolla" è stato scelto per ricordare a tutti che allargare il proprio sguardo è il primo passo per pensare davvero con la propria testa.