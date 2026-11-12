"Caro Presidente...": quella volta che Toni Capuozzo scrisse a Silvio Berlusconi

"Caro presidente...". Inizia così l'accorata lettera che Toni Capuozzo scrisse a Silvio Berlusconi in occasione dei suoi 80 anni, nel 2016. Una lettera di stima e ringraziamento nei confronti del patron di Mediaset, la cui storia si è intrecciata per oltre trent'anni con quella dello stesso Capuozzo, collega e punto di riferimento per intere generazioni di cronisti.